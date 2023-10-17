Премьер Венгрии Орбан встретился с Путиным в Китае. Заявил, что "пытается спасти все что можно"
Заявил, что что Венгрия никогда не хотела противостоять России
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участие в международном форуме "Один пояс – один путь" и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава Кремля уже провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает 17 октября пресс-служба Путина.
Фрагмент видео со встречи Путина и Орбана опубликовали российские ТГ-каналы.
"Начиная с 2009 года мы с вами встречаемся 13-й раз, были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы никогда не находились", – заявил венгерский премьер перед переговорами с Путиным.
Он добавил, что "Венгрия никогда не хотела противостоять России".
"Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширить взаимовыгодные контакты, и нам это удалось", – сказал Орбан.
Венгерский премьер заявил, что пытается в условиях войны, которую РФ развязала в Украине, "спасти все что можно" из двусторонних контактов и заинтересован в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".
Поездка в Китай – первый визит российского президента за пределы стран бывшего СССР с тех пор, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. 12 октября Путин посещал Кыргызстан, тот визит стал первым его выездом за рубежи России с момента выдачи ордера Гаагой.
Популярное сейчас
- ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска. Один из самых серьезных ударов за войну - источник
- Войска рф ночью били Шахедами и ракетой Х-59 по Украине. В Воздушных силах рассказали о сбитых целях
- Победа молодежки над Англией, уход ван Леувена, остановка матча в Бельгии из-за теракта. Главные новости за 16 октября
- "Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации", - Минобороны планирует урегулировать вопрос
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 17:20 Украинские Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником, а Украина перестала считаться суверенным государством
- 12:28 Украинские Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в тайной мирной миссии по завершению войны в Украине
- 20:46 Украинские На россии заговорили о "трибунале" над Украиной. Хотят привлечь Иран, Сирию и Боливию