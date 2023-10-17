Премьер Венгрии Орбан встретился с Путиным в Китае. Заявил, что "пытается спасти все что можно"

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участие в международном форуме "Один пояс – один путь" и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Кремля уже провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает 17 октября пресс-служба Путина.

Фрагмент видео со встречи Путина и Орбана опубликовали российские ТГ-каналы.

"Начиная с 2009 года мы с вами встречаемся 13-й раз, были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы никогда не находились", – заявил венгерский премьер перед переговорами с Путиным.

Он добавил, что "Венгрия никогда не хотела противостоять России".

"Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширить взаимовыгодные контакты, и нам это удалось", – сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что пытается в условиях войны, которую РФ развязала в Украине, "спасти все что можно" из двусторонних контактов и заинтересован в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".

Поездка в Китай – первый визит российского президента за пределы стран бывшего СССР с тех пор, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. 12 октября Путин посещал Кыргызстан, тот визит стал первым его выездом за рубежи России с момента выдачи ордера Гаагой.