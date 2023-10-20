Хацкевич: Работа в Роторе? Если говорить футбольным языком, это пенальти, красная карточка и удаление

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что сожалеет о своей работе в российском "Роторе".

"Работа в российском "Роторе" и кипрской "Кармиотиссе" была ошибкой? Относительно первой командочки: да, я признаю свою ошибку. Если говорить футбольным языком, это пенальти, красная карточка и удаление, и говорить о них больше не хочу. Это меня очень сильно выбило. Не хочу ничего говорить о той стране и даже вспоминать, что я там работал.

Относительно "Кармиотиссы" – здесь ситуация другая. По футболу, подбору футболистов, условиям труда и росту – все в клубе было на очень хорошем уровне. Я пришел в команду после пяти игр. Да, у клуба был неудачный старт, решили поменять тренера – такое бывает в футболе. Но после моего ухода "Кармиотисса" поменяла еще четырех или пятерых тренеров. Там проблема не в тренерах, а в том, что президент оказался совсем нефутбольным человеком", – заявил Хацкевич.

Напомним, Хацкевич возглавлял российский "Ротор" с декабря 2019 по март 2021-го.