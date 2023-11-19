Шахтер, Днепр-1, Металлист 1925 и Ворскла не поддержали отставку Павелко – источник
Против перемен в отечественном футболе?
Фото: andriy.pavelko / Автор невідомий
Клубы УПЛ большинством голосов выступили за созыв внеочередного конгресса УАФ для отстранения Андрея Павелко с руководящей должности и назначения нового руководителя украинского футбола.
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Однако решение поддержали только 12 клубов высшей лиги из 16. Еще три воздержались, а один – не дал никакого ответа.
Как сообщает KDK, речь идет о "Металлисте 1925", "Ворскле", "Днепр-1" и "Шахтере". Именно они не проголосовали за отставку Павелко.
“УПЛ – коллективный член УАФ, то есть один из 45 голосов. Поэтому это не просто декларация, а достаточно важное решение – в этой битве сейчас каждый голос по весу золота”, - говорится в сообщении KDK.
Напомним, что Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. Однако пока он находится в СИЗО из-за дела о хищении средств.
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