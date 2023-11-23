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Владу Никольченко дисквалифицировали из сборной Украины за негативные высказывания в адрес Польши

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Спортсменка опубликовала пост в соцсети

Владу Никольченко дисквалифицировали из сборной Украины за негативные высказывания в адрес Польши

Фото: rbc.ua

Новина українською

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике, пишет Tribuna со ссылкой на министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

21 ноября бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец сообщил, что Никольченко выразила негативное отношение к Польше. В своих социальных сетях Никольченко выразила неприязненное отношение к стране и ее жителям, выразив неприязнь к полякам.

После этого Украинская федерация гимнастики заявила, что начала дисциплинарное производство в отношении Никольченко.

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