Владу Никольченко дисквалифицировали из сборной Украины за негативные высказывания в адрес Польши

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике, пишет Tribuna со ссылкой на министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

21 ноября бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец сообщил, что Никольченко выразила негативное отношение к Польше. В своих социальных сетях Никольченко выразила неприязненное отношение к стране и ее жителям, выразив неприязнь к полякам.

После этого Украинская федерация гимнастики заявила, что начала дисциплинарное производство в отношении Никольченко.