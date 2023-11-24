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"Умерла так умерла". Мэр Днепра Филатов не собирается тратить бюджетные средства на возрождение ФК Днепр

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Да и в целом городской голова не интересуется футболом

"Умерла так умерла". Мэр Днепра Филатов не собирается тратить бюджетные средства на возрождение ФК Днепр

nv.ua

Новина українською

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что он равнодушен к футболу, а также о том, что возрождения ФК "Днепр" и финансирования клубов из городского бюджета ждать не стоит.

— В этом году, прямо в ноябре, исполняется 40 лет от первого и последнего "золота" футбольного клуба Днепр в чемпионате СССР? Это я для вас сделал открытие или вы знали?

— Это для меня открытие. Я объясню. Меня может быть в нашем Днепре не понимают, но я абсолютно равнодушен к футболу. Как спорт, как время проведения досуга — это прекрасно. Но, кроме того, что я абсолютно холодно отношусь к спорту, я еще и как городской голова абсолютно прохладен к проблематике футбольного клуба. Многие ко мне обращались в определенный период: нужно возродить клуб как муниципальное образование. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я все-таки считаю, что эта клубная история — игрушка для богатых. Поэтому город не может эту историю на себе тянуть. Были разные инициативы. Но, к сожалению, как говорится "умерла так умерла". Хотя история у клуба действительно славная.

— Ну, не совсем умерла. Ныне здравствующий "Днепр-1" идет на первом месте в УПЛ. И если пофантазировать, что он там и останется, то привезет в мирный Днепр европейскую Лигу Чемпионов. Это большой праздник для города. Поэтому я уже теперь не как болельщик говорю, а, условно говоря, болею, чтобы город вписался в европейский контекст.

— Я сейчас особо настолько экзотические и далеко идущие планы не строю. Нам бы, как в той сказке, "ночь простоять да день продержаться". Поэтому сейчас занимаемся вопросами краткосрочными. Уж точно в моем распорядке вопросов, связанных с футбольным клубом, нет.

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Днепр Борис Филатов
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Источник:
НВ
Комментарии
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Петруха
24.11.2023 в 18:37
Какашка, а не мэр!
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Комментарии 1
Петруха
24.11.2023 в 18:37
Какашка, а не мэр!
Ответить
0
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