"Умерла так умерла". Мэр Днепра Филатов не собирается тратить бюджетные средства на возрождение ФК Днепр
Да и в целом городской голова не интересуется футболом
nv.ua
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что он равнодушен к футболу, а также о том, что возрождения ФК "Днепр" и финансирования клубов из городского бюджета ждать не стоит.
— В этом году, прямо в ноябре, исполняется 40 лет от первого и последнего "золота" футбольного клуба Днепр в чемпионате СССР? Это я для вас сделал открытие или вы знали?
— Это для меня открытие. Я объясню. Меня может быть в нашем Днепре не понимают, но я абсолютно равнодушен к футболу. Как спорт, как время проведения досуга — это прекрасно. Но, кроме того, что я абсолютно холодно отношусь к спорту, я еще и как городской голова абсолютно прохладен к проблематике футбольного клуба. Многие ко мне обращались в определенный период: нужно возродить клуб как муниципальное образование. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я все-таки считаю, что эта клубная история — игрушка для богатых. Поэтому город не может эту историю на себе тянуть. Были разные инициативы. Но, к сожалению, как говорится "умерла так умерла". Хотя история у клуба действительно славная.
— Ну, не совсем умерла. Ныне здравствующий "
— Я сейчас особо настолько экзотические и далеко идущие планы не строю. Нам бы, как в той сказке, "ночь простоять да день продержаться". Поэтому сейчас занимаемся вопросами краткосрочными. Уж точно в моем распорядке вопросов, связанных с футбольным клубом, нет.
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