Первая биатлонная гонка сезона. Украина финишировала десятой в смешанной эстафете
Сезон стартовал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В шведском Эстерсунде стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Первой гонкой сезона стала одиночная смешанная эстафета. Украину в этой дисциплине представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.
Артем Тищенко прошел свою дистанцию с одним неточным выстрелом, тогда как Анастасия Меркушина допустила шесть промахов. В финальном протоколе украинская команда заняла десятое место.
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Кубок мира 2023/24. Эстерсунд (Швеция). Одиночная смешанная эстафета
- 1. Швеция (0+8) 37.46,9 минуты
- 2. Норвегия (0+6) +13,8
- 3. Франция (2+12) +42,2
- 4. Словения (0+5) +47,4
- 5. Австрия (0+10) +56,9
- 6. Швейцария (1+8) +59,9...
- 10. Украина (0+7) +1:21,3
Добавим, что Тищенко и Меркушина второй раз подряд бежали первый одиночный сингл микст сезона – на четвертом этапе Кубка мира 2022/23 в Поклюке их тандем занял седьмое место.
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