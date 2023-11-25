Первая биатлонная гонка сезона. Украина финишировала десятой в смешанной эстафете

В шведском Эстерсунде стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Первой гонкой сезона стала одиночная смешанная эстафета. Украину в этой дисциплине представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

Артем Тищенко прошел свою дистанцию с одним неточным выстрелом, тогда как Анастасия Меркушина допустила шесть промахов. В финальном протоколе украинская команда заняла десятое место.

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Кубок мира 2023/24. Эстерсунд (Швеция). Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (0+8) 37.46,9 минуты

2. Норвегия (0+6) +13,8

3. Франция (2+12) +42,2

4. Словения (0+5) +47,4

5. Австрия (0+10) +56,9

6. Швейцария (1+8) +59,9...

10. Украина (0+7) +1:21,3

Добавим, что Тищенко и Меркушина второй раз подряд бежали первый одиночный сингл микст сезона – на четвертом этапе Кубка мира 2022/23 в Поклюке их тандем занял седьмое место.