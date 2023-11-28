Шевчук – о своем задержании за вождение в нетрезвом виде: Негативный поступок для всех, показывает, что все равны и это нельзя делать

Экс-защитник " Шахтера " Вячеслав Шевчук рассказал о ситуации, которая произошла в мае 2021 года, когда его задержали за вождение в нетрезвом состоянии.

– Конечно, я допустил большую ошибку, конечно, мне это неприятно. На следующий день я принес извинения, пшел с канала, чтобы никого не подставлять. Я переживал, для меня это был большой стресс, потому что такого никогда в жизни не было.

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Я виню только себя, это моя ошибка большая. Сразу сказал молодым игрокам. Ко мне приходили, даже из университета звонили – хотели, чтобы я прочитал лекцию. Когда я выставил в инстаграме видео, у меня за пару дней 300 тысяч просмотров. Людям нравится такое, наверное.

Я извинился, для меня это неприятная история. Это плохой пример, что никогда нельзя такого делать. Слава Богу, что так кончилось все.

– Напомни, пожалуйста, сколько ты тогда выпил?

– Я много не пил. Во-первых, я водку, виски, крепкие напитки я даже не пробовал никогда. Мне достаточно пару бокалов – и уже…

– Один промилле был?

– Я не помню, честно. Я не разбираюсь.

– Тебе не кажется очень странным, что в то время на месте были полиция, журналисты? Мне со стороны кажется, что это какая-то "заказуха". Да, ты не прав, ты попался, слава Богу, что все так кончилось, что просто приняли, забрали – все. Но есть какая-то странность в этой ситуации.

– Ребята, еще раз. Давайте скажу три слова и закроем эту тему, потому что она мне неприятна, и я бы не хотел вспоминать.

Конечно, две телекамеры из двух каналов были, две машины, сразу наручники без разговоров. Но это моя ошибка. Пусть люди увидят, что публичные люди должны отвечать за свои поступки.

Поэтому это для меня – негативный поступок для всех, показывает, что все равны и это нельзя делать. И я извинился публично всем.

– Ты был на каком-то событии, правильно?

– Не каком-то, 80 лет "Шахтеру".

– Не знаю, правда ли, я там свечку не держал, но есть такая теория, что "Шахтеру" не нравились твои высказывания на телеканале "Футбол", и где-то пошла мулька, что Шевчук выпил два бокала, позвонили – и все как-то сложилось.

– Нет-нет-нет, у меня отличные отношения с "Шахтером", со всеми мы общаемся. Здесь моя вина, и все, здесь даже не оговаривается. Слава Богу, что все живы – и это самое главное.

Хочу сказать всем, что ни в коем случае. Если кто-то выпил 50 г вина – лучше оставьте машину и никогда в жизни не садитесь за руль.