  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Александр Красюк высказался о возможном бое Усик - Уайлдер
В тренде

Александр Красюк высказался о возможном бое Усик - Уайлдер

Общие новости

Пока такого боя не планируется

Александр Красюк высказался о возможном бое Усик - Уайлдер

фото - ringside24.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика (21-0, 14 КО) высказался о возможном поединке между его подопечным и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

"Сейчас не самое подходящее время об этом говорить, — заметил Красюк. — Могу вам сказать, что Деонтей Уайлдер входит в топ-3 лучших супертяжей в мире, и, конечно, бой с ним стоит того, чтобы его сделать, как для промоутера, и стоит просмотра, как для болельщика. Однако, с точки зрения карьеры Александра, это зависит от того, как пройдёт бой против Фьюри, и как скоро состоится реванш. Ну и давайте не будем забывать, что на 23 декабря у Уайлдера и Энтони Джошуа запланированы поединки".

"Джозеф Паркер — техничный боксёр, и он может нанести серьёзный урон парню, который не силён в боксёрской технике, но обладает мощным ударом. Мы много раз видели, что это слабость Уайлдера — он панчер, а не боксёр, — отметил промоутер. — У Джошуа впереди также большой вызов, поскольку Отто Валлин — один из самых недооценённых бойцов в дивизионе. Он неудобный левша, а Джошуа выходит после двух поражений, и его бои после возвращения прошли не слишком хорошо. Это отличные поединки".

Напомним, что бой Усик-Фьюри должен состояться 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Железнодорожная "Чернобаевка". СБУ взорвала в Бурятии еще один поезд, - источники
yellow-arrow
Украинцы завершили выступления на Чемпионате мира по текболу
yellow-arrow
Ликвидировано 1280 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Александр Усик Александр Красюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости