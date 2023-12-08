Путин объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

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Диктатор объявил об этом на церемонии в Кремле.