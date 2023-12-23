Внучка судейского эксперта UA-Футбол нуждается в помощи

Внучка экс-арбитра FIFA и судейского эксперта UA-Футбол Мирослава Ступара и дочь бывшего футболиста Прикарпатья Владимира Ступара нуждается в немедленной помощи.

Четырнадцатилетняя Полина Ступар длительное время борется за свою жизнь. Когда она впервые приехала в Турцию, врачи обнаружили у нее острый лейкоз. С тех пор прошло четыре года, в течение которых юная иванофранковчанка перенесла трансплантацию костного мозга. Хотя наступила долгожданная ремиссия, последствия тяжелого лечения сейчас забирают у нее силы и детство.

В возрасте 14 лет Полина весит всего 26 кг, и она почти потеряла способность ходить и разгибать руки. Своей силой она не может передвигаться, и ее организм крайне ослаблен, поэтому реабилитация после тяжелого лечения крайне необходима. К сожалению, это возможно только в Турции, поскольку девочка не может переносить дальние путешествия.

В течение всех этих лет семья самостоятельно финансировала лечение Полины, тратя собственные и собранные родными и друзьями средства. Они даже продали свою собственность в Киеве, чтобы иметь возможность спасти жизнь ребенка. Для многих одна гривна может показаться небольшой, но для Полины она может стать шагом к спасению. Поддержать финансово можно по реквизитам ниже:

Карточка Монобанка: 5375 4112 1007 2786 - Марина Мизина (мать Полины)

Карточка Приватбанк: 5221 1911 7843 6332 - Марина Мизина (мать Полины)