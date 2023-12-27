Гутцайт: К сожалению, нет возможности забронировать всех спортсменов от мобилизации
Но НОК работает в этом направлении
Мінмолодіспорту
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт в эфире телемарафона поделился мнениями по бронированию спортсменов от мобилизации.
"Мы работали и работаем над этим вопросом (бронирование спортсменов – Ред.). Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично наши забронированные тренеры.
К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать", - сказал глава НОК.
В то же время Гутцайт отметил, что многие наши спортсмены встали на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения России.
Напомним, что по данным НОК, за время полномасштабной войны погибли уже более 400 украинских спортсменов.
Популярное сейчас
- Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику
- "Если он так хочет – то пожалуйста". Жена Трубина - о "романе" Мудрика с российской моделью
- Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, победы Забарного и Сидорчука, яркий камбэк МЮ. Главные новости за 26 декабря
- Залужный: Мне нужны люди, которые могут выполнять поставленные задачи. Кого будет государство призывать - не моя компетенция
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы