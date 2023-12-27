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Гутцайт: К сожалению, нет возможности забронировать всех спортсменов от мобилизации

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Но НОК работает в этом направлении

Гутцайт: К сожалению, нет возможности забронировать всех спортсменов от мобилизации

Мінмолодіспорту

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт в эфире телемарафона поделился мнениями по бронированию спортсменов от мобилизации.

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"Мы работали и работаем над этим вопросом (бронирование спортсменов – Ред.). Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично наши забронированные тренеры.

К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать", - сказал глава НОК.

В то же время Гутцайт отметил, что многие наши спортсмены встали на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения России.

Напомним, что по данным НОК, за время полномасштабной войны погибли уже более 400 украинских спортсменов.

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Источник:
Факти ICTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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