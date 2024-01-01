Во время ракетного обстрела Киева погибла украинская футболистка с матерью
В результате обстрела россиянами Киева 29 декабря погибло 23 человека
фото из соцсетей
29 декабря в результате вражеского обстрела Киева погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Черновол) вместе с матерью Людмилой.
27-летняя Виктория выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань).
В результате ракетной атаки на Киев 29 декабря на данный момент известно о 23 погибших, 35 человек пострадали.
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