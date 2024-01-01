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Во время ракетного обстрела Киева погибла украинская футболистка с матерью

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В результате обстрела россиянами Киева 29 декабря погибло 23 человека

Во время ракетного обстрела Киева погибла украинская футболистка с матерью

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

29 декабря в результате вражеского обстрела Киева погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Черновол) вместе с матерью Людмилой.

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27-летняя Виктория выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань).

В результате ракетной атаки на Киев 29 декабря на данный момент известно о 23 погибших, 35 человек пострадали.

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