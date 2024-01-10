Олимпийская сборная Украины сыграет на товарищеском турнире во Франции

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о том, как Олимпийская сборная Украины будет готовиться к ОИ-2024.

"Очень приятно, что сборная Украины оказалась среди 16 участников олимпийского футбольного турнира среди мужчин. Это историческое достижение команды Руслана Ротаня. До старта турнира, который начнется 24 июля, за два дня до официального открытия осталось уже менее 200 дней.

У нас уже есть понимание, как наша команда будет готовиться к своему дебютному выступлению на Олимпиаде. 25 марта ее ожидает выездной матч с одной из мощных азиатских сборных. Сейчас уточняются последние детали с организаторами, и на днях мы официально объявим об этом. А в июне подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команд U-23, который пройдет во Франции", - сказал Костюченко.