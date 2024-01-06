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Игроки сборной Украины U-21 подписали письмо-обращение к Макрону относительно недопущения россиян на Олимпиаду-2024

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Среди них Мудрик, Судаков, Трубин, Ванат, а также другие спортсмены

Игроки сборной Украины U-21 подписали письмо-обращение к Макрону относительно недопущения россиян на Олимпиаду-2024

фото - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины по футболу подписала письмо-обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и организаторам Олимпийские игры-2024 по недопущению российских атлетов на соревнования. В инициативе приняли участие Мудрик, Судаков, Трубин, Ванат и другие футболисты.

Также обращение уже подписали Ярослава Магучих, Елена Белосюк, Владислав Гераскевич, Олег Верняев и другие спортсмены.

В письме отмечено, что некоторые "нейтральные" российские атлеты, которые уже получили лицензии на Олимпиаду, такие как Владислав Ларин, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, а также другие, которые пытаются квалифицироваться, фактически поддерживают войну.

Эту инициативу поддержали украинские издания, такие как Tribuna.com, медийный проект "Watchers", Base of Ukrainian Sports и портал Большой теннис Украины.

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молодежная сборная Украины Олимпийские игры 2024
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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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