Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге
Соревнования состоятся 11 января
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина определилась с составом на мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Главный тренер команды Юрай Санитра сделал одно изменение.
Состав мужской сборной Украины по биатлону:
Артем Прима — Дмитрий Пидручный — Денис Насико — Виталий Мандзин.
В составе Украины по сравнению с эстафетой на предыдущем этапе в Оберхофе лишь одно изменение: третий этап будет бежать Денис Насыко вместо Антона Дудченко.
Напомним, что мужская эстафета состоится в четверг, 11 января, в 15:30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1
- Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января
- В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн