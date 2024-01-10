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Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге

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Соревнования состоятся 11 января

Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украина определилась с составом на мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Главный тренер команды Юрай Санитра сделал одно изменение.

Состав мужской сборной Украины по биатлону:

Артем Прима — Дмитрий Пидручный — Денис Насико — Виталий Мандзин.

В составе Украины по сравнению с эстафетой на предыдущем этапе в Оберхофе лишь одно изменение: третий этап будет бежать Денис Насыко вместо Антона Дудченко.

Напомним, что мужская эстафета состоится в четверг, 11 января, в 15:30.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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