Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге

Украина определилась с составом на мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Главный тренер команды Юрай Санитра сделал одно изменение.

Состав мужской сборной Украины по биатлону:

Артем Прима — Дмитрий Пидручный — Денис Насико — Виталий Мандзин.

В составе Украины по сравнению с эстафетой на предыдущем этапе в Оберхофе лишь одно изменение: третий этап будет бежать Денис Насыко вместо Антона Дудченко.

Напомним, что мужская эстафета состоится в четверг, 11 января, в 15:30.