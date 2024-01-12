Повторение национального рекорда. Сразу семь представительниц Украины выступят в основной сетке турнира Большого шлема
И обновление рекорда на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу семь представительниц Украины сыграют в основной сетке турнира Большого шлема Australian Open-2024. Четыре теннисистки отобрались туда автоматически благодаря высокому рейтингу – Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Еще три спортсменки успешно преодолели квалификацию: Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. В квалификации вылетела только одна украинка из всех стартовавших – Катарина Завацкая.
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Отметим, что Свитолина, Калинина и Цуренко благодаря высокому рейтингу попали в посев основной сетки. Это новый рекорд Украины на теннисных мэйджорах (три сеяные).
А в целом семь представительниц в основе ТБШ – это повторение национального рекорда. Ранее в истории украинского тенниса такое широкое представительство среди элиты наша страна имела на Ролан Гаррос-2007 и Уимблдоне-2008.
Что касается Australian Open, то семь участниц основного раунда – национальный рекорд Украины. Ранее на этом Грэндслеме максимальное представительство Украины составляло шесть теннисисток.
Добавим, что открытый чемпионат Австралии 2024 начнется 15-го января.
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