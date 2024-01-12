В первом раунде Australian Open-2024 Ястремская сыграет с действующей чемпионкой Уимблдона

Даяна Ястремская стала одной из трех украинок, которые преодолели квалификацию Australian Open-2024. Даяна стала одной из семи представительниц Украины в финальной сетке турнира, что стало повторением национального рекорда. Последний раз семь спортсменок в основе ТБШ Украина имела в 2008-м году.

Выйдя в основной раунд Australian Open-2024, Даяна Ястремская узнала свою первую соперницу. Ею стала чешка Маркета Вондроушова, действующая чемпионка Уимблдона.

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Это будет третья встреча между Вондроушовой и Ястремской. Однажды (в 2018-м) победила украинка, а дважды (в 2015-м и 2022-м) – чешка.

Матч первого круга Australian Open-2024 запланирован на 15-е января.