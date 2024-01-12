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Снигур впервые сыграет в основе Australian Open. Ее первой соперницей будет тоже дебютантка

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Интересная игровая пара

Снигур впервые сыграет в основе Australian Open. Ее первой соперницей будет тоже дебютантка

Фото: CNN

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Дарья Снигур преодолела квалификацию Australian Open-2024, став соавтором повторения украинского национального рекорда по количеству теннисисток в основе ТБШ – семь. Последний раз такое широкое представительство в элите Украина имела в 2008-м году. Также это рекорд по количеству теннисисток в основе Australian Open.

Для самой же Снигур выступление в основной сетке австралийского Грэндслема будет первым в личной истории. Примечательно, что в соперницы ей досталась также дебютантка – американка Алиша Паркс, которая занимает 82-е место в мировом рейтинге.

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Ранее соперницы никогда не играли друг с другом. Матч между теннисистками должен состояться в первый игровой день Australian Open-2024.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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