Vecherom uvidimsia. Милевский показал, как проводит свой день рождения. ФОТО

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский сегодня, 12 января, празднует свой 39-й день рождения.

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В соцетях Миля показал, как проводит праздничный день и поблагодарил всех за поздравление.

Напомним, что не так давно Артем проходил в клинике курс реабилитации от алкогольной зависимости.