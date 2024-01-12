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Vecherom uvidimsia. Милевский показал, как проводит свой день рождения. ФОТО

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Миля празднует свой день рождения

Vecherom uvidimsia. Милевский показал, как проводит свой день рождения. ФОТО

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский сегодня, 12 января, празднует свой 39-й день рождения.

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В соцетях Миля показал, как проводит праздничный день и поблагодарил всех за поздравление.

Напомним, что не так давно Артем проходил в клинике курс реабилитации от алкогольной зависимости.

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Артем Милевский
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
12.01.2024 в 19:47
Міля дуже погано виглядає, нажаль. Але, коли бухав, виглядав ще гірше
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
12.01.2024 в 19:47
Міля дуже погано виглядає, нажаль. Але, коли бухав, виглядав ще гірше
Ответить
0
0

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