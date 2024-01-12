Vecherom uvidimsia. Милевский показал, как проводит свой день рождения. ФОТО
Миля празднует свой день рождения
instagram.com/timi1010
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский сегодня, 12 января, празднует свой 39-й день рождения.
В соцетях Миля показал, как проводит праздничный день и поблагодарил всех за поздравление.
Напомним, что не так давно Артем проходил в клинике курс реабилитации от алкогольной зависимости.
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12.01.2024 в 19:47
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