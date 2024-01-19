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Сборная Украины по биатлону назвала составы на смешанные эстафеты в Антхольце

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Всего от нашей команды побежит 6 биатлонистов

Сборная Украины по биатлону назвала составы на смешанные эстафеты в Антхольце

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Украины определилась с составами на смешанные эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольце:

В одиночном миксте выступят Кристина Дмитренко и Артем Тищенко.

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В классической эстафете побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насико и Дмитрий Пидручный

Напомним, что гонки состоятся в субботу, 20 января.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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