Спортивная и просто красива. ФОТОрепортаж с исторического матча Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Стартовав с квалификации, украинка подобралась на расстояние двух шагов к триумфу. Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которая зашла так далеко на австралийском мэйджоре. И второй украинкой вообще, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Грэндслема.

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Вашему вниманию – фоторепортаж с исторического матча против чешки Линды Носковой (победа Ястремской 6:3, 6:4). Фото - Getty Images/Global Images Ukraine.

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