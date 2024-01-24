Спортивная и просто красива. ФОТОрепортаж с исторического матча Даяны Ястремской
Украинская красавица
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Стартовав с квалификации, украинка подобралась на расстояние двух шагов к триумфу. Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которая зашла так далеко на австралийском мэйджоре. И второй украинкой вообще, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Грэндслема.
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Вашему вниманию – фоторепортаж с исторического матча против чешки Линды Носковой (победа Ястремской 6:3, 6:4). Фото - Getty Images/Global Images Ukraine.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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