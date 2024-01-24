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Спортивная и просто красива. ФОТОрепортаж с исторического матча Даяны Ястремской

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Украинская красавица

Спортивная и просто красива. ФОТОрепортаж с исторического матча Даяны Ястремской

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Стартовав с квалификации, украинка подобралась на расстояние двух шагов к триумфу. Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которая зашла так далеко на австралийском мэйджоре. И второй украинкой вообще, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Грэндслема.

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Вашему вниманию – фоторепортаж с исторического матча против чешки Линды Носковой (победа Ястремской 6:3, 6:4). Фото - Getty Images/Global Images Ukraine.

Фотогалерея

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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