Зинченко и Монзуль сохранили места в Исполкоме УАФ. Известны и другие его члены
А также – почетные члены
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В Доме футбола в Киеве продолжается внеочередной Конгресс УАФ. По его итогу был отправлен в отставку Андрей Павелко, а главой Ассоциации стал Андрей Шевченко.
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Первый вице-президент УАФ – Павел Бойчук. Двумя вице-президентами стали Сергей Ребров и Александр Шевченко.
Также стал известен состав Исполкома УАФ. Места в нем сохранили Александр Зинченко и Екатерина Монзуль.
Весь список:
- Александр Каденко;
- Андрей Полтавец;
- Сергей Владыко;
- Евгений Дикий;
- Николай Павлов;
- Артем Стоянов;
- Екатерина Монзуль;
- Александр Зинченко.
Добавим, что почетными членами Исполкома УАФ стали Игорь Гатаулин, Виктор Межейко и Виталий Кварцяный.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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