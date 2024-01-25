Зинченко и Монзуль сохранили места в Исполкоме УАФ. Известны и другие его члены

В Доме футбола в Киеве продолжается внеочередной Конгресс УАФ. По его итогу был отправлен в отставку Андрей Павелко, а главой Ассоциации стал Андрей Шевченко.

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Первый вице-президент УАФ – Павел Бойчук. Двумя вице-президентами стали Сергей Ребров и Александр Шевченко.

Также стал известен состав Исполкома УАФ. Места в нем сохранили Александр Зинченко и Екатерина Монзуль.

Весь список:

Александр Каденко;

Андрей Полтавец;

Сергей Владыко;

Евгений Дикий;

Николай Павлов;

Артем Стоянов;

Екатерина Монзуль;

Александр Зинченко.

Добавим, что почетными членами Исполкома УАФ стали Игорь Гатаулин, Виктор Межейко и Виталий Кварцяный.