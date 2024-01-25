Беланов – о поддержке Павелко в суде: Это мой товарищ, друг. Как иначе?
Пока что неясно, получат ли Беланов и Блохин должности в новом руководстве УАФ
uaf.ua
Бывший украинский футболист, обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов посетил Конгресса УАФ, на котором новым президентом ассоциации избрали Андрея Шевченко, после чего поделился своими мыслями.
– Поделитесь впечатлениями после Конгресса.
– Ну нормально, пришел новый человек. Ему хочется так, он руководитель… Не могу ничего говорить, потому что я сам ничего не знаю. Если будем нужны… Если нет, это жизнь.
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– А как быть с той ситуацией, когда вы ходили на судебные заседания к Андрею Павелко? Как теперь? Продолжаете ли вы его поддерживать?
– Это мой товарищ, друг. Человек, с которым мы работали. Как иначе? Не знаю никаких подводных… Меня это даже не интересует. Я делал дело, делал хорошо. Старался, где я только не находился. Турниры открывали, ездили, военные объекты, повсюду, надевал бронежилеты, возил батареи, мячи, с людьми общался. Все это в прессе есть, по Европе пошло это.
Если мы будем нужны с Олегом Владимировичем [Блохиным]… Но это жизнь. Что поделаешь. Пишите только позитив, потому что я уже устал от этого негатива, поэтому и убегаю от вас.
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