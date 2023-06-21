Беланов: Хочу верить, что судьям хватит смелости на принятие законного решения об отмене ареста Павелко
Рассмотрение апелляции уже завтра
Фото: Автор - Владимир Раснер
Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов сообщил, что будет присутствовать при рассмотрении апелляции на арест президента УАФ Андрея Павелко.
"Сегодня я снова во Львове.
Завтра пойду на судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест президента УАФ Андрея Павелко. Как и в футболе есть три рефери, что является гарантией фейер-плей, завтра будут рассматривать этот вопрос три судьи.
Хочу верить, что им хватит смелости на "честную игру", на принятие законного решения об отмене ареста, после чего они без стыда будут смотреть в глаза даже не нам, а своим детям.
Жизнь - долгая. И если сегодня вы кому-то нужны, чтобы использовать вас в не вашей войне. То завтра может не найтись и одного человека, готового подать вам руки.
Те, кто сейчас дает вам приказы и шантажирует, завтра будет никем и вряд ли кто-то вообще вспомнит вслух имена этих людей. Ну разве что такие же судьи как вы, когда будут судить их за коррупцию или контрабанду, диверсию, коллаборационизм или злоупотребление властью.
А что касается футбола, то я хочу сказать, что еще никогда мы не были так объединены, как сейчас, когда вандально разрушают нашу футбольную ОБЩЕСТВЕННУЮ структуру, незаконно бросая ее руководителя за решетку. За эти дни я получил очень много звонков и смс от коллег, друзей, единомышленников, военных, футбольных и не футбольных людей, которые шокированы происходящим. И не менее шокированы молчанием нашего Президента и руководителей органов полиции и генеральной прокуратуры.
В любом случае запугать нас не получилось. А те, кто стоят за попытками позорных репрессий невинных людей, просто заложили бомбу замедленного действия под собственные стулья.
А потому, "все будет хорошо. И мы победим". И Украина непременно победит!", - написал Беланов в своем Facebook.
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