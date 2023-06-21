Беланов: Хочу верить, что судьям хватит смелости на принятие законного решения об отмене ареста Павелко

Выдающийся украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов сообщил, что будет присутствовать при рассмотрении апелляции на арест президента УАФ Андрея Павелко.

"Сегодня я снова во Львове.

Завтра пойду на судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест президента УАФ Андрея Павелко. Как и в футболе есть три рефери, что является гарантией фейер-плей, завтра будут рассматривать этот вопрос три судьи.

Хочу верить, что им хватит смелости на "честную игру", на принятие законного решения об отмене ареста, после чего они без стыда будут смотреть в глаза даже не нам, а своим детям.

Жизнь - долгая. И если сегодня вы кому-то нужны, чтобы использовать вас в не вашей войне. То завтра может не найтись и одного человека, готового подать вам руки.

Те, кто сейчас дает вам приказы и шантажирует, завтра будет никем и вряд ли кто-то вообще вспомнит вслух имена этих людей. Ну разве что такие же судьи как вы, когда будут судить их за коррупцию или контрабанду, диверсию, коллаборационизм или злоупотребление властью.

А что касается футбола, то я хочу сказать, что еще никогда мы не были так объединены, как сейчас, когда вандально разрушают нашу футбольную ОБЩЕСТВЕННУЮ структуру, незаконно бросая ее руководителя за решетку. За эти дни я получил очень много звонков и смс от коллег, друзей, единомышленников, военных, футбольных и не футбольных людей, которые шокированы происходящим. И не менее шокированы молчанием нашего Президента и руководителей органов полиции и генеральной прокуратуры.

В любом случае запугать нас не получилось. А те, кто стоят за попытками позорных репрессий невинных людей, просто заложили бомбу замедленного действия под собственные стулья.

А потому, "все будет хорошо. И мы победим". И Украина непременно победит!", - написал Беланов в своем Facebook.