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Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина

Общие новости
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(2 голосов)

Эксперт раскритиковал звезд украинского футбола за поддержку Павелко

Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко отреагировал на слова представителей УАФ по поводу ареста президента ассоциации Андрея Павелко.

"Мне очень стыдно за наших легенд. За Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина", - написал Левченко.

Напомним, после недавнего ареста функционера Блохин заявил, что "Павелко отстаивает интересы украинского футбола, и сейчас над ним устраивают просто показательную расправу".

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В статье: Олег Блохин Игорь Беланов Анатолий Демьяненко Олег Протасов Евгений Левченко Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.06.2023 в 16:40
Павелко явний корупціонер, побачимо тепер вирок суду. А ці 4 вирішили знищити залишки колишнього авторитету.
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kukarekin (Одесса)
18.06.2023 в 17:17
Михайличенко лесика забыли, он тоже там кормится
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MaximSK (Киев)
18.06.2023 в 16:18
А мне не стыдно за них, если они говорят правду, то это беспредел судебной системы. Я вижу что людям не нравятся Павелко, заранее его считая коррупционером, но тут нужны веские доказательства что он своровал, пока я этого не увидел.И есть ощущение что власть хотят тупо убрать Павелко любыми способами.
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kukarekin (Одесса)
18.06.2023 в 17:18
Бот подстилка maxsimSK
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Spokoyno (Київ)
18.06.2023 в 15:59
Дійсно... ЯКІ інтереси українського футболу Вгатити МІЛЬЙОНИ на завод, якого ніхто знайти не може! Хоч би так відверто не ґвалтували свої ім'я за "тридцять сребреників"
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