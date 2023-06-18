Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина
Эксперт раскритиковал звезд украинского футбола за поддержку Павелко
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко отреагировал на слова представителей УАФ по поводу ареста президента ассоциации Андрея Павелко.
"Мне очень стыдно за наших легенд. За Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина", - написал Левченко.
Напомним, после недавнего ареста функционера Блохин заявил, что "Павелко отстаивает интересы украинского футбола, и сейчас над ним устраивают просто показательную расправу".
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Источник:Твиттер Левченко
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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.06.2023 в 16:40
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kukarekin (Одесса)
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MaximSK (Киев)
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Spokoyno (Київ)
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