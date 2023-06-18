Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина

А мне не стыдно за них, если они говорят правду, то это беспредел судебной системы. Я вижу что людям не нравятся Павелко, заранее его считая коррупционером, но тут нужны веские доказательства что он своровал, пока я этого не увидел.И есть ощущение что власть хотят тупо убрать Павелко любыми способами.