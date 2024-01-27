Локомотив сообщил об одном погибшем в результате российского удара по базе клуба в Киеве

Киевский "Локомотив" сообщил, что из-за нанесенного Россией удара по базе клуба погиб один из пострадавших Михаил Донской.

После атаки террористов 23 января он находился в коме, однако вчера, 26 января, его сердце перестало биться.

“Михаил, по словам, знакомых, был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Он вместе с семьей был постоянным посетителем Локомотива и любителем футбола.

Россия продолжает цинично уносить жизнь мирных украинцев, гражданских граждан на глазах у всего мира.

ФСК "Локомотив" выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сил и терпение, чтобы пережить это тяжелое время. Эта потеря является сверхтяжелой для всей семьи Локо.

Вечная память всем погибшим в результате этой безжалостной войны”, - говорится в сообщении клуба.