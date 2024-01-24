Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Локомотива оценил ущерб из-за ракетного удара РФ
Россия уничтожила инфраструктуру футбольного клуба
Фото: із відкритих джерел
Директор киевского "Локомотива" Александр Егоров прокомментировал последствия обстрелов клубной инфраструктуры, которые россияне нанесли 23 января.
- Когда вы узнали о том, что произошло?
- У меня была запланирована встреча на 8 утра, но я опоздал из-за пробки.
- Получается, что пробка вас спасла от гибели?
- Да.
- Какие последствия разрушений?
- Ужас. То, что говорят нам ГСЧС-ники - здание не подлежит восстановлению. Есть повреждения и трещины по фундаменту, полило стены. Офисных помещений и спортивных сооружений нет. Целыми остались трибуны, поля футбольные, волейбольные и мини-поля.
- В какую сумму оценены убытки?
- У нас есть оценочная стоимость зданий. Это около 50 миллионов гривен. Полностью полетело электричество, водоснабжение, затоплены бомбоубежища, тренажерные залы и прилегающей территории в том числе.
- Сколько времени может уйти на восстановление?
- Экспертов не допускают к работам, пока взрывотехники не дадут разрешение тем, кто будет разбирать завалы и делать полную оценку того, что внутри, подвальных помещений. Здесь вопрос еще и финансирования этого всего. Никто не предполагал, что такая беда может произойти. Неизвестно, попадаем ли мы под программу восстановления в Дії. Как раз этим занимаемся. Получаем звонки от международных партнеров, которые предлагают помощь. Известные футболисты и выпускники "Локомотива" откликнулись. Большой хейт на московский "Локомотив".
В этом году мы планировали отпраздновать 105 лет. Мы как раз восстановили это сооружение, провели капитальный ремонт и случилась такая беда.
- Как будет решаться вопрос с тренировочным процессом?
- Тренировки будут проходить в Соломенском районе. Там, где разрешено. КНУСА, КПИ, ЦСКА, районная администрация включились оперативно. Сегодняшняя тренировка будет по расписанию.
- Удар по инфраструктуре "Локомотива" не повлияет на первую команду, которая проводит дебютный сезон во Второй лиге?
- Мы точно оставим первую команду. Решаем вопрос, где проводить тренировки. Мы же железнодорожники. Это сделает нас только сильнее. Мы на 105-летие "Локомотива" планировали капремонты с реконструкцией. Нас точно это не остановит, потому что мы не слабаки. Не очень приятно, что фаны московского "Локомотива" начали писать, что теперь останется один "Локомотив" - пусть не радуются. Спортивное сообщество должно на это реагировать, потому что все их упреки, что они уничтожают военную инфраструктуру - полная ложь. Мы приглашаем всех журналистов на локацию. Мы готовы показывать помещения, где должны были тренироваться наши спортсмены. У нас нет рядом каких-то важных объектов. Русня просто уничтожает гражданскую инфраструктуру.
Мы готовимся к нашему юбилею. Очень приятно, что сейчас мы получаем звонки от украинских и европейских спортивных сообществ со словами поддержки. Уверен, что ко дню рождения мы все отстроим, - рассказал Александр Егоров.
Популярное сейчас
- Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Кубок Лиги. Челси – Мидлсбро 6:1 (общ. 6:2). Мудрик и компания отправляются в финал
- Потери Кудровки и Локомотива. Таблица трансферов клубов Второй лиги
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО