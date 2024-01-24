Директор Локомотива оценил ущерб из-за ракетного удара РФ

Директор киевского "Локомотива" Александр Егоров прокомментировал последствия обстрелов клубной инфраструктуры, которые россияне нанесли 23 января.

- Когда вы узнали о том, что произошло?

- У меня была запланирована встреча на 8 утра, но я опоздал из-за пробки.

- Получается, что пробка вас спасла от гибели?

- Да.

- Какие последствия разрушений?

- Ужас. То, что говорят нам ГСЧС-ники - здание не подлежит восстановлению. Есть повреждения и трещины по фундаменту, полило стены. Офисных помещений и спортивных сооружений нет. Целыми остались трибуны, поля футбольные, волейбольные и мини-поля.

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- В какую сумму оценены убытки?

- У нас есть оценочная стоимость зданий. Это около 50 миллионов гривен. Полностью полетело электричество, водоснабжение, затоплены бомбоубежища, тренажерные залы и прилегающей территории в том числе.

- Сколько времени может уйти на восстановление?

- Экспертов не допускают к работам, пока взрывотехники не дадут разрешение тем, кто будет разбирать завалы и делать полную оценку того, что внутри, подвальных помещений. Здесь вопрос еще и финансирования этого всего. Никто не предполагал, что такая беда может произойти. Неизвестно, попадаем ли мы под программу восстановления в Дії. Как раз этим занимаемся. Получаем звонки от международных партнеров, которые предлагают помощь. Известные футболисты и выпускники "Локомотива" откликнулись. Большой хейт на московский "Локомотив".

В этом году мы планировали отпраздновать 105 лет. Мы как раз восстановили это сооружение, провели капитальный ремонт и случилась такая беда.

- Как будет решаться вопрос с тренировочным процессом?

- Тренировки будут проходить в Соломенском районе. Там, где разрешено. КНУСА, КПИ, ЦСКА, районная администрация включились оперативно. Сегодняшняя тренировка будет по расписанию.

- Удар по инфраструктуре "Локомотива" не повлияет на первую команду, которая проводит дебютный сезон во Второй лиге?

- Мы точно оставим первую команду. Решаем вопрос, где проводить тренировки. Мы же железнодорожники. Это сделает нас только сильнее. Мы на 105-летие "Локомотива" планировали капремонты с реконструкцией. Нас точно это не остановит, потому что мы не слабаки. Не очень приятно, что фаны московского "Локомотива" начали писать, что теперь останется один "Локомотив" - пусть не радуются. Спортивное сообщество должно на это реагировать, потому что все их упреки, что они уничтожают военную инфраструктуру - полная ложь. Мы приглашаем всех журналистов на локацию. Мы готовы показывать помещения, где должны были тренироваться наши спортсмены. У нас нет рядом каких-то важных объектов. Русня просто уничтожает гражданскую инфраструктуру.

Мы готовимся к нашему юбилею. Очень приятно, что сейчас мы получаем звонки от украинских и европейских спортивных сообществ со словами поддержки. Уверен, что ко дню рождения мы все отстроим, - рассказал Александр Егоров.