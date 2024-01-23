Как выглядит инфраструктура киевского клуба после ракетной атаки РФ

Утром 23 января российские войска нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Под вражеские обстрелы попали Киев, Харьков и Павлоград. В украинской столице атаке подверглась и инфраструктура футбольного клуба "Локомотив".

Пресс-служба представителя Второй лиги опубликовала видео с последствиями военного преступления страны-агрессора.

"Еще вчера вечером здесь в раздевалках гомонили детские голоса, а на поле проходили тренировки. Сегодня база Локо разбита вдребезги рашистской ракетой.

Семья Локо, мы просим вас придать максимальную огласку очередному террористическому акту, который имел целью разрушить детские мечты! Это должен видеть весь мир! Отовсюду должны говорить, что Россия - государство-террорист.

Локомотив продолжает работать, мы ждем наших воспитанников на тренировках! Смелые, свободные люди железной воли", - говорится в сообщении клуба.