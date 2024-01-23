  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве

Вторая лига

Один человек получил ранения

Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве

Фото: t.me/UkrzalInfo

Новина українською

Российская армия повредила спортивный комплекс Укрзалізниці "Локомотив" в Киеве во время ракетного удара утром 23 января. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Известно об одном раненом человеке. В настоящее время на месте работают взрывотехники и ГСЧС.

"Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было.

После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВраг выпустил 41 ракету во время сегодняшней атаки. Известно сколько сбили силы ПВО

Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве - изображение 1Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве - изображение 2
Фото: t.me/UkrzalInfo
По теме
yellow-arrow
Потери Кудровки и Локомотива. Таблица трансферов клубов Второй лиги
yellow-arrow
Президент ПФЛ: Допуск зрителей? Этот вопрос уже давно на контроле
yellow-arrow
Президент ПФЛ: Ситуация с Металлургом-2 сложная, но не критическая - ищут инвестора
Локомотив (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Укрзалізниця
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости