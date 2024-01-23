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Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве
Один человек получил ранения
Фото: t.me/UkrzalInfo
Российская армия повредила спортивный комплекс Укрзалізниці "Локомотив" в Киеве во время ракетного удара утром 23 января. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Известно об одном раненом человеке. В настоящее время на месте работают взрывотехники и ГСЧС.
"Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было.
После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся", - говорится в сообщении.
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