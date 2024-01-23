Российские оккупанты повредили спортивный спорткомплекс в Киеве

Российская армия повредила спортивный комплекс Укрзалізниці "Локомотив" в Киеве во время ракетного удара утром 23 января. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Известно об одном раненом человеке. В настоящее время на месте работают взрывотехники и ГСЧС.

"Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было.

После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся", - говорится в сообщении.