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Саладуха: Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить россиян на Олимпиаду-2024

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Совершенно четкая позиция

Саладуха: Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить россиян на Олимпиаду-2024

instagram.com/olga_saladukha

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала о стратегии работы по недопуску россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024. Ее слова цитирует 24 канал:

"Мы должны делать все возможное. Через СНБО уже введен список санкций, и у нас там много спортсменов из россии. Он будет пополняться. И если правительство Франции запретит въезд россиянам на территорию Франции, мы не увидим там россиян вне зависимости от позиции МОК и отдельных федераций.

Я понимаю, что Томас Бах думает по-другому, он рассказывает, что все мы должны жить в мире и так далее. Но Олимпиада – это о мире, а не об убийствах и о пропаганде российской повестки дня. Поэтому бойкот должен быть активным.

Сейчас проходят Юношеские Олимпийские игры, там нет российских и белорусских спортсменов. На Европейских играх, которые принимала Польша, тоже их не было. Тогда местное правительство не допустило россиян, они просто не смогли приехать даже под нейтральным флагом и поучаствовать в этих соревнованиях. Поэтому мы надеемся на такое решение французского правительства. Должны подавать наш голос и не молчать" – сказала она.

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