Дарья Блашко досрочно завершила сезон 2023/2024
Работа со спортсменами на самом высоком уровне
Фото: ФБУ
Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что одна из его подопечных – Дарья Блашко, досрочно завершит сезон 2023/2024.
Решение было принято после этапа Кубка IBU в немецком Арбере (56 и 62 места в двух спринтерских гонках). По скоростным показателям Дарья проигрывала более 4 минут лидерам гонки.
В текущем сезоне Блашко пять раз выходила на биатлонную трассу – дважды на этапах Кубка мира и трижды на этапах Кубка IBU.
Напомним, что ранее стал
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