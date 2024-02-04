Дарья Блашко досрочно завершила сезон 2023/2024

Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что одна из его подопечных – Дарья Блашко, досрочно завершит сезон 2023/2024.

Решение было принято после этапа Кубка IBU в немецком Арбере (56 и 62 места в двух спринтерских гонках). По скоростным показателям Дарья проигрывала более 4 минут лидерам гонки.

В текущем сезоне Блашко пять раз выходила на биатлонную трассу – дважды на этапах Кубка мира и трижды на этапах Кубка IBU.