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Дарья Блашко досрочно завершила сезон 2023/2024

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Дарья Блашко досрочно завершила сезон 2023/2024

Фото: ФБУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что одна из его подопечных – Дарья Блашко, досрочно завершит сезон 2023/2024.

Решение было принято после этапа Кубка IBU в немецком Арбере (56 и 62 места в двух спринтерских гонках). По скоростным показателям Дарья проигрывала более 4 минут лидерам гонки.

В текущем сезоне Блашко пять раз выходила на биатлонную трассу – дважды на этапах Кубка мира и трижды на этапах Кубка IBU.

Напомним, что ранее стал известен состав мужской команды на чемпионат мира-2024.

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