Сборная Украины по артистическому плаванию – вице-чемпионки мира-2024

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебряную награду на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта.

Состав нашей команды: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

В финале акробатической программы наша команда показала результат 243,2134 балла и уступила исключительно сборной Китая (244,1767). Бронза в активе представительниц США (242,2300).

На этом ЧМ разыгрываются олимпийские лицензии, их получат пять лучших сборных по сумме акробатической, технической и произвольной программы.

Это первая награда украинской сборной на этом чемпионате мира.