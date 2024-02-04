Сборная Украины по артистическому плаванию – вице-чемпионки мира-2024
Прекрасное выступление, поздравляем наших девушек
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала серебряную награду на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта.
Состав нашей команды: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.
В финале акробатической программы наша команда показала результат 243,2134 балла и уступила исключительно сборной Китая (244,1767). Бронза в активе представительниц США (242,2300).
На этом ЧМ разыгрываются олимпийские лицензии, их получат пять лучших сборных по сумме акробатической, технической и произвольной программы.
Это первая награда украинской сборной на этом чемпионате мира.
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