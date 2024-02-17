КМ. Минай - Нива Тернополь 1:0. УПЛ против Первой лиги
Победа команды Желько Любеновича
Фото: Нива Т
"Минай" провел последний спарринг перед возобновлением УПЛ. Сегодня, 17-го февраля, ужгородцы сыграли с тернопольской "Нивой". Соперник является представителем Первой лиги.
Единственный гол удалось забить Артуру Ременяку из "Миная". Это произошло в начале второго тайма. Напомним, что команда Желько Любеновича проводила тренировочные сборы в Украине. В спаррингах уступили "Руху" (1:3) и Карпатам (0:2), сыграли вничью с "Металлистом" (1:1), а также победили "Хуст" (3:2) и "Ниву" (1:0).
Контрольный матч. Ужгород. 17.02.2024
"Минай" - "Нива" Тернополь 1:0
Гол: Ременяк 53
"Минай": Кемкин (Бандура, 45), Корнийчук, Немчанинов, Прокопчук (Скиба, 45), Чуев, Дмитрук (Кисель, 66), Витенчук, Петько (Семотюк, 70), Матюшенко (Демиденко, 75), Ременяк (Гуничев, 58), Устименко.
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