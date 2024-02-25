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Шевченко: Через 10 дней сборная Украины будет собираться в Марбелье

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Скоро сбор главной команды страны

Шевченко: Через 10 дней сборная Украины будет собираться в Марбелье

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах сборной Украины на первый тренировочный сбор.

Буквально через 10 дней будет собираться наша главная команда. Мы сделаем все, чтобы подготовка была как можно лучше. Ребята, которые играют в Украине, будут ехать на сбор в Марбелью. Затем к ним присоединятся наши игроки, выступающие в иностранных клубах.

Очень важно, чтобы они приехали мотивированными. А я думаю, они будут мотивированными. И важно, что они правильно подготовились к игре. А с нашей стороны мы все сделаем, чтобы так и было.

Напомним, что 21-го марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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