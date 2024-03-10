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Ярмоленко и Ребров встретились с воспитанниками детского дома

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Подарили день незабываемых эмоций детям

Ярмоленко и Ребров встретились с воспитанниками детского дома

Фото: УАФ

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко и главный тренер Сергей Ребров провели встречу с воспитанниками детского дома.

Как сообщает УАФ, воспитанники детского дома из Черновицкой области посетили экскурсию в Дом футбола.

Это событие произошло по инициативе Фонда первой леди Украины Елены Зеленской. Запечатлел встречу Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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