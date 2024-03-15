19-летний украинский вингер Руслан Червяков, который выступает за московское "Торпедо", планирует получить российское гражданство. Об этом сообщил президент клуба страны-террориста Александр Волнушкин.

"Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Получится ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе", — сказал Волнушкин в комментарии ТАСС.

К слову, Червяков - уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских "Днепра", "Шахтера" и "Ингульца". После начала полномасштабного российского вторжения выехал за границу и в 2022-2023 годах играл за молодежную команду португальского "Жил Висенте".

В августе 2023 года он перешел в "Торпедо".