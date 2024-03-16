Черненко забил шедевральный гол в ворота Полесья
Какой удар!
Фото: Оболонь
В УПЛ продолжается 21-й тур. "Оболонь" после первого тайма побеждает "Полесье" со счетом 1:0. Уже на 2-й минуте житомиряне остались в меньшинстве из-за удаления Сергея Чоботенко.
На 10-й минуте "пивовары" сумели забить стараниями Руслана Черненко. Игрок подхватил мяч после того как его выбил защитник "Полесья" и без лишних раздумий пробил из-за пределов штрафной площадки. Голкипер Денис Бойко был бессилен против такого точного и сильного удара.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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