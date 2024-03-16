  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Черненко забил шедевральный гол в ворота Полесья
В тренде

Черненко забил шедевральный гол в ворота Полесья

Общие новости

Какой удар!

Черненко забил шедевральный гол в ворота Полесья

Фото: Оболонь

Новина українською

В УПЛ продолжается 21-й тур. "Оболонь" после первого тайма побеждает "Полесье" со счетом 1:0. Уже на 2-й минуте житомиряне остались в меньшинстве из-за удаления Сергея Чоботенко.

На 10-й минуте "пивовары" сумели забить стараниями Руслана Черненко. Игрок подхватил мяч после того как его выбил защитник "Полесья" и без лишних раздумий пробил из-за пределов штрафной площадки. Голкипер Денис Бойко был бессилен против такого точного и сильного удара.

Вы можете следить за событиями в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Пушич - о том, будет ли болеть за сборную Украины: Не буду отвечать на такие вопросы
yellow-arrow
КМ. Карпаты - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Денис Кузык: Тренеры нам всегда говорят: завершать атаку ударом
Оболонь (Киев) Руслан Черненко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости