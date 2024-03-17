Силы Обороны второй день подряд уничтожили 1160 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
28 артиллерийских систем ушли на вечный покой
Роман Чоп
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 1160 оккупантов. Второй день подряд украинские защитники достигли той же высокой отметки.
Также были уничтожены 128 единиц техники, в том числе 11 танков и 28 артиллерийских систем.
В общем, потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 430 740 (+1160) человек,
- танков ‒ 6790 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12997 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10634 (+28) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 720 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8272 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14073 (+49) ед,
- специальной техники – 1723 (+11).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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