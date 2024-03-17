Силы Обороны второй день подряд уничтожили 1160 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 1160 оккупантов. Второй день подряд украинские защитники достигли той же высокой отметки.

Также были уничтожены 128 единиц техники, в том числе 11 танков и 28 артиллерийских систем.

В общем, потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: