Более 180 единиц техники в сутки. Генштаб обнародовал обновленные потери врага
Также было ликвидировано около 810 оккупантов
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил общие потери российских войск за минувшие сутки военных действий.
По ее итогам Силы Обороны уничтожили 810 окупантов и вывели из строя более 180 единиц боевой техники. Основной акцент – на артиллерийских системах и автотехнике.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 431550 (+810) человек
- танков ‒ 6809 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13014 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 10668 (+34) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 720 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8308 (+36),
- крылатые ракеты ‒ 1922 (+0),
- корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14141 (+68) ед,
- специальная техника ‒ 1731 (+8)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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