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Более 180 единиц техники в сутки. Генштаб обнародовал обновленные потери врага

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Также было ликвидировано около 810 оккупантов

Более 180 единиц техники в сутки. Генштаб обнародовал обновленные потери врага

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил общие потери российских войск за минувшие сутки военных действий.

По ее итогам Силы Обороны уничтожили 810 окупантов и вывели из строя более 180 единиц боевой техники. Основной акцент – на артиллерийских системах и автотехнике.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 431550 (+810) человек
  • танков ‒ 6809 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13014 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 10668 (+34) ед,
  • РСЗО – 1017 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 720 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8308 (+36),
  • крылатые ракеты ‒ 1922 (+0),
  • корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14141 (+68) ед,
  • специальная техника ‒ 1731 (+8)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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