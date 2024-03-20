Милевский вернулся на футбольное поле - ФОТО

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вернулся на футбольное поле.

Экс-игрок "бело-синих" принял участие в матче полупрофессиональной лиги KSL. Он сыграл в составе команды "Золотый резерв", которая одержала победу над ФК "Воскресенка" со счетом 3:1. Сам Артем результативными действиями в той игре не отличился.

Напомним, что после завершения карьеры Милевский долго не мог найти себя, из-за чего у него начались проблемы с алкоголем. Не так давно Артем прошел курс реабилитации в одной из киевских клиник.