Силы обороны уничтожили 1050 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также на вечный покой ушло более двух сотен единиц техники
WM-Blood
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 1050 человек. Также были уничтожены 218 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 435 760 (+1050) человек,
- танков ‒ 6852 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13130 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 10811 (+36) ед,
- РСЗО – 1018 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 723 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463 (+75),
- крылатых ракет ‒ 1992 (+39),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,
- специальной техники – 1768 (+19).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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tekutiev (донецк,Украина)
23.03.2024 в 08:39
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