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Силы обороны уничтожили 1050 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также на вечный покой ушло более двух сотен единиц техники

Силы обороны уничтожили 1050 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

WM-Blood

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 1050 человек. Также были уничтожены 218 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 435 760 (+1050) человек,
  • танков ‒ 6852 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13130 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 10811 (+36) ед,
  • РСЗО – 1018 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 723 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8463 (+75),
  • крылатых ракет ‒ 1992 (+39),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,
  • специальной техники – 1768 (+19).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
23.03.2024 в 08:39
удары по нпз прекратились?зелёный .....прогнулся
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
23.03.2024 в 08:39
удары по нпз прекратились?зелёный .....прогнулся
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