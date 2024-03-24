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Силы обороны уничтожили около тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Силы обороны уничтожили около тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Фото - офіс Президента України

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы Обороны Украины ликвидировали 990 захватчиков. Также было уничтожено 216 единиц техники, в том числе 44 артиллерийские системы.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 436 750 (+990) человек,
  • танков ‒ 6876 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13158 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 10855 (+44) ед,
  • РСЗО – 1018 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 723 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47),
  • крылатых ракет ‒ 1992 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14407 (+63) ед,
  • специальной техники – 1778 (+10).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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