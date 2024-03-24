Силы обороны уничтожили около тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Также практически полсотни артиллерийских систем
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны Украины ликвидировали 990 захватчиков. Также было уничтожено 216 единиц техники, в том числе 44 артиллерийские системы.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 436 750 (+990) человек,
- танков ‒ 6876 (+24) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13158 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 10855 (+44) ед,
- РСЗО – 1018 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 723 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47),
- крылатых ракет ‒ 1992 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14407 (+63) ед,
- специальной техники – 1778 (+10).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ТМ. Франция — Германия 0:2. Хозяева Евро играют мускулами
- Директор Ювентуса: Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская
- Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2
- Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн