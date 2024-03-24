Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
Кроме этого, еще и поврежденная инфраструктура.
Фото з відкритих джерел
Вчера поздно вечером во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько мощных взрывов. Видеоподтверждение публиковали очевидцы и местные жители.
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил об успешной работе Сил Обороны Украины. Подтверждено попадание в корабли и инфраструктуру Черноморского флота России.
"Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", - говорится в обращении.
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Источник:Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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