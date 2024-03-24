  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
В тренде

Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб

Общие новости

Кроме этого, еще и поврежденная инфраструктура.

Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Вчера поздно вечером во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько мощных взрывов. Видеоподтверждение публиковали очевидцы и местные жители.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил об успешной работе Сил Обороны Украины. Подтверждено попадание в корабли и инфраструктуру Черноморского флота России.

"Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", - говорится в обращении.

Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
yellow-arrow
Россия ударила по Львовской области Кинжалами. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры
yellow-arrow
Во время ночных обстрелов российская ракета залетела на территории Польши. За ней наблюдали
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости