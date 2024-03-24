Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб

Вчера поздно вечером во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько мощных взрывов. Видеоподтверждение публиковали очевидцы и местные жители.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил об успешной работе Сил Обороны Украины. Подтверждено попадание в корабли и инфраструктуру Черноморского флота России.