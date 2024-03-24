Сыч, Фесюн и Назаренко поделились мыслями о спарринге олимпийской сборной Украины с Японией U23

Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня готовится к предстоящей Олимпиаде во Франции. В понедельник, 25-го марта, украинцы сыграют спарринг с Японией U23. Футболисты сборной Украины поделились мыслями относительно матча.

Защитник Алексей Сыч доволен выбором оппонента для контрольной игры.

Мы тщательно готовимся к этому матчу. Это первая игра в истории олимпийской сборной Украины, и очень хорошо, что нашим первым соперником станет такая сильная команда. Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали. Однако мы хотим играть в свой футбол, показать свой характер, характер, которым славится украинский народ.

Вратарь Кирилл Фесюн также отмечает силу соперника и важность матча.

Мы сыграем с сильной командой. Япония очень организована, там играют быстрые футболисты. Мы настраиваемся на интересную игру, стремимся подарить нашим болельщикам положительные эмоции. Они сейчас очень нужны нашей стране. Для нас это важный матч, именно им мы начинаем подготовку к Олимпиаде.

Полузащитник Александр Назаренко имел схожие мысли со своими партнерами по команде.

Сборная Японии (U-23) - очень сильная команда. Мы видели много матчей с ее участием. Команда очень организованная, быстрая и хорошо подготовленная тактически. Но мы тоже настроены показать свой лучший футбол. Хотим подарить положительные эмоции болельщикам Украины.

Контрольный матч Япония (U-23) - Украина (U-23) состоится 25-го марта. Начало в 12:15 по киевскому времени.