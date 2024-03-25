Исландия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Исландия присоединилась к ряду стран, которые помогают Чехии приобрести несколько тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Исландия может выделить на приобретение снарядов два миллиона евро, сообщает правительство страны.

Читайте также Бельгия выделила 200 млн евро на покупку снарядов для Украины

Также Исландия выделит 75 миллионов исландских крон (около 500 000 евро) на закупку оборудования для женщин в украинской армии. Речь идет об униформе, бронежилетах, медицинских и гигиенических средствах.