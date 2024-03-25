Исландия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Также правительство Исландии приобретет оборудование для женщин в украинской армии
Getty Images/Global Images Ukraine
Исландия присоединилась к ряду стран, которые помогают Чехии приобрести несколько тысяч артиллерийских снарядов для Украины.
Исландия может выделить на приобретение снарядов два миллиона евро, сообщает правительство страны.
Также Исландия выделит 75 миллионов исландских крон (около 500 000 евро) на закупку оборудования для женщин в украинской армии. Речь идет об униформе, бронежилетах, медицинских и гигиенических средствах.
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Источник:stjornarradid
Опубликовал: Александр Сапожников
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.03.2024 в 22:48
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