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Исландия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

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Также правительство Исландии приобретет оборудование для женщин в украинской армии

Исландия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исландия присоединилась к ряду стран, которые помогают Чехии приобрести несколько тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Исландия может выделить на приобретение снарядов два миллиона евро, сообщает правительство страны.

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Также Исландия выделит 75 миллионов исландских крон (около 500 000 евро) на закупку оборудования для женщин в украинской армии. Речь идет об униформе, бронежилетах, медицинских и гигиенических средствах.

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Источник:
stjornarradid
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.03.2024 в 22:48
Дякуємо дружній країні. Вже і перемагати їх шкода
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.03.2024 в 22:48
Дякуємо дружній країні. Вже і перемагати їх шкода
Ответить
0
0

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