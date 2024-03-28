  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС готовит план по закупке вооружения для Украины до апреля - Politico
В тренде

ЕС готовит план по закупке вооружения для Украины до апреля - Politico

Общие новости

Увидим его в ближайшие дни

ЕС готовит план по закупке вооружения для Украины до апреля - Politico

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель представит план по закупкам вооружения для Украины до апреля этого года, сообщает Politico.

Журналистка издания Барбара Моэнс утверждает, что в документе, датированном еще 25 марта, изложены шаги по наращиванию финансовой и военной поддержки Украины.

Согласно документу, высший дипломат ЕС Жозеп Боррель "должен представить предложение о совместных инициативах по закупкам (летальных и нелетальных) до апреля 2024 года".

Боррель также "активизирует усилия" по заключению соглашения о выделении следующего транша в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.

В конце февраля 2024 года Евросовет одобрил программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро до 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Рассматривается угроза проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны столицы принял срочные решения
yellow-arrow
Шольц - о войне в Украине: Ряд стран обсуждают, как достичь мирной договоренности
yellow-arrow
Силы ПВО уничтожили ночью 26 шахедов
Евросоюз Жозеп Боррель война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости