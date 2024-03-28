ЕС готовит план по закупке вооружения для Украины до апреля - Politico
Увидим его в ближайшие дни
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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель представит план по закупкам вооружения для Украины до апреля этого года, сообщает Politico.
Журналистка издания Барбара Моэнс утверждает, что в документе, датированном еще 25 марта, изложены шаги по наращиванию финансовой и военной поддержки Украины.
Согласно документу, высший дипломат ЕС Жозеп Боррель "должен представить предложение о совместных инициативах по закупкам (летальных и нелетальных) до апреля 2024 года".
Боррель также "активизирует усилия" по заключению соглашения о выделении следующего транша в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.
В конце февраля 2024 года Евросовет одобрил программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро до 2027 года.
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