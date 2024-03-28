Известный украинский писатель встретился с Андреем Шевченко и подарил книги

Знаменитый украинский писатель Сергей Жадан посетил Дом Футбола, где встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко.

"Поздравили президента Украинской федерации футбола с победой национальной сборной. Нам очень необходимы победы. Победы объединяют, победы вдохновляют. Как на футбольном поле, так и на поле боя.

Недавно Андрей посещал нашу "Хартию", теперь вот мы пришли к нему с визитом вежливости. Не мог не принести книги. Понятное дело, Тараса Григорьевича. Шевченко у Шевченко дома, конечно, есть, но пусть и в Доме футбола тоже будет.