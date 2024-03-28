Известный украинский писатель встретился с Андреем Шевченко и подарил книги
Сергей Жадан побывал в Доме футбола
instagram.com/serhiy_zhadan
Знаменитый украинский писатель Сергей Жадан посетил Дом Футбола, где встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко.
"Поздравили президента Украинской федерации футбола с победой национальной сборной. Нам очень необходимы победы. Победы объединяют, победы вдохновляют. Как на футбольном поле, так и на поле боя.
Недавно Андрей посещал нашу "Хартию", теперь вот мы пришли к нему с визитом вежливости. Не мог не принести книги. Понятное дело, Тараса Григорьевича. Шевченко у Шевченко дома, конечно, есть, но пусть и в Доме футбола тоже будет.
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Но главное – подарил Андрею дневник Володи Вакуленко – возможно, самую точную и самую болезненную книгу этой войны.
Давайте помнить тех, кто ушел, поддерживать тех, кто бьется!", - написал Жадан в соцсетях.
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