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Известный украинский писатель встретился с Андреем Шевченко и подарил книги

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Сергей Жадан побывал в Доме футбола

Известный украинский писатель встретился с Андреем Шевченко и подарил книги

instagram.com/serhiy_zhadan

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый украинский писатель Сергей Жадан посетил Дом Футбола, где встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко.

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"Поздравили президента Украинской федерации футбола с победой национальной сборной. Нам очень необходимы победы. Победы объединяют, победы вдохновляют. Как на футбольном поле, так и на поле боя.

Недавно Андрей посещал нашу "Хартию", теперь вот мы пришли к нему с визитом вежливости. Не мог не принести книги. Понятное дело, Тараса Григорьевича. Шевченко у Шевченко дома, конечно, есть, но пусть и в Доме футбола тоже будет.

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Но главное – подарил Андрею дневник Володи Вакуленко – возможно, самую точную и самую болезненную книгу этой войны.

Давайте помнить тех, кто ушел, поддерживать тех, кто бьется!", - написал Жадан в соцсетях.

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Андрей Шевченко Украина УАФ Сергей Жадан
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