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Сегодня исполняется 10 лет легендарной песне о Путине от фанов Металлиста и Шахтера

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Песня не теряет своей популярности и сегодня

Сегодня исполняется 10 лет легендарной песне о Путине от фанов Металлиста и Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

30 марта 2024 года исполняется 10 лет с того дня, как фанаты харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" на совместном марше в Харькове впервые исполнили припевку о Путине.

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Песня, которая впоследствии получила название "Путин - х**ло", стала вирусным хитом, который подхватили футбольные фанаты и активисты по всему миру.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 23:51
Фани Шахтаря не хочуть прокоментувати?
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Комментарии 3
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 23:51
Фани Шахтаря не хочуть прокоментувати?
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
31.03.2024 в 00:07
Що саме? Те, що путін х*йло чи що?
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Andrumas (Düsseldorf)
30.03.2024 в 23:17
Ждём на Евро легендарный хит:)
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