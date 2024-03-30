Сегодня исполняется 10 лет легендарной песне о Путине от фанов Металлиста и Шахтера
Песня не теряет своей популярности и сегодня
Getty Images / Global Images Ukraine
30 марта 2024 года исполняется 10 лет с того дня, как фанаты харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" на совместном марше в Харькове впервые исполнили припевку о Путине.
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Песня, которая впоследствии получила название "Путин - х**ло", стала вирусным хитом, который подхватили футбольные фанаты и активисты по всему миру.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.03.2024 в 23:51
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