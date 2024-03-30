Сегодня исполняется 10 лет легендарной песне о Путине от фанов Металлиста и Шахтера

30 марта 2024 года исполняется 10 лет с того дня, как фанаты харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" на совместном марше в Харькове впервые исполнили припевку о Путине.

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Песня, которая впоследствии получила название "Путин - х**ло", стала вирусным хитом, который подхватили футбольные фанаты и активисты по всему миру.