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С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Кроме техники было уничтожено 650 захватчиков

С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 650 человек противника. Также были уничтожены 172 единицы техники, в том числе 44 артиллерийские системы.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 442170 (+650) человек,
  • танков ‒ 6966 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13304 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 11050 (+44) ед,
  • РСЗО – 1023 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 743 (+7) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30),
  • крылатых ракет ‒ 2048 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед,
  • специальной техники – 1823 (+9).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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