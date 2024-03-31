С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Кроме техники было уничтожено 650 захватчиков
БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 650 человек противника. Также были уничтожены 172 единицы техники, в том числе 44 артиллерийские системы.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 442170 (+650) человек,
- танков ‒ 6966 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13304 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 11050 (+44) ед,
- РСЗО – 1023 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 743 (+7) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30),
- крылатых ракет ‒ 2048 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед,
- специальной техники – 1823 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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