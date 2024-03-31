Максимов: У нас есть настоящая команда

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал победу команды в выездном матче с "Колосом" (0:2).

- Готовились к этой встрече. Ребята забили быстрый гол уже на второй минуте матча, а потом было тяжеловато, ведь "Колос" - это команда, которая хорошо подготовлена физически и не сдается, но мы это выдержали в первом тайме. А удержав преимущество до перерыва и ребята во втором тайме больше разбегались, а когда забили второй гол, то команда стала играть увереннее, полностью контролировала игру и могла забить еще и третий, и четвертый мячи в ворота соперника. Спасибо ребятам за игру, потому что они сегодня хорошо ее выдержали и провели. И игроки, которые вернулись из сборной Пихаленок и Гуцуляк очень помогли, а главное, что меня радует - это то, что ребята, которые были травмированы - Третьяков, Леднев, Сваток, Танчик - они вернулись в общую группу, очень хорошо вошли в игру и помогли нашей команде.

- Перед паузой на сборные "Днепр-1" также играл в Ковалевке, но с "ЛНЗ", однако впечатление от игры совсем другое - сегодня днепряне выглядели значительно солиднее.

- Мы настраиваемся на каждый матч, но бывает, что легко отдаем игру, когда побеждаем 1:0. Садимся в защиту, после чего пропускаем такие голы, которые не стоило пропускать.

- Сегодня с первых минут фактически вышел тот же состав, который ковал победы осенью. Можно ли ждать от команды такой же серии и сейчас?

- Последние шесть матчей мы не очень хорошо сыграли, но на то есть свои причины. Футболисты строят игру, а у нас выходила молодежь, которая пока еще не готова играть на таком уровне в 19 лет. Сейчас те, кто играл восстановились, вышли на матч и помогли команде. У нас есть настоящая команда. Есть не очень хорошие игры, но есть коллектив и мы дальше будем продолжать играть на победу.

- В чем была причина не лучшей игры и результатов команды в первых весенних матчах?

- Все хотят побеждать, но надо, чтобы на скамейке запасных сидели те ребята, которые составляют конкуренцию. Но тогда у нас не было тех, кто мог выйти на замену и помочь команде.